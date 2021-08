Rimane ferita ed incastrata nell'auto dopo lo scontro con un mezzo pesante

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale capitato intorno alle 11.30 di questa mattina, 24 agosto. Un'auto si è scontrata con un mezzo pesante in Viale Europa a Veronella. Due i mezzi di soccorso inviati dal 118 di Verona: un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero. Con gli operatori sanitari, hanno collaborato anche cinque pompieri del distaccamento di Caldiero, intervenuti per estrarre la donna rimasta incastrata nell'autovettura. L'automobilista è stata poi trasportata all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo, mentre l'altro ferito se l'è cavata con lesioni più lievi, da codice verde. Sul posto anche gli agenti di polizia per delineare la dinamica dell'incidente.