Weekend impegnativo tra turisti, podisti e incidenti, ma la viabilità regge

Quelli tra venerdì 19 maggio a oggi sono stati tre giorni impegnativi per la polizia locale di Verona. Migliaia i turisti, stranieri e italiani, che hanno visitato la città e tante anche le scolaresche arrivate in gita. In più, il concerto di Peter Gabriel in Arena ha richiamato i tanti fan dell'artista britannico ed oggi sono stati 15mila i podisti a partecipare alla 40esima edizione della Straverona.

I vari eventi si sono dovuti incastrare come le tessere di un puzzle, permettendo montaggi e smontaggi nell'anfiteatro di Piazza Bra e la movimentazione di oltre 30 tir. Ed i piani predisposti dal comando di Via del Pontiere hanno funzionato alla perfezione, fornendo risposte a situazioni difficili, come l'uscita delle auto di turisti da alcuni alberghi del centro. Problematiche presto risolte grazie all'immediato intervento dell'ufficiale di coordinamento.

La gestione dei parcheggi, della viabilità dei cantieri e della chiusura delle strade, assieme ai volontari della Straverona hanno permesso di garantire a tutti la movimentazione dei podisti ma anche il regolare traffico cittadino.

E come se il fine settimana non fosse stato già abbastanza impegnativo, oggi ci sono stati anche due incidenti stradali. Il primo poco prima dell'una di notte in Via Marco Polo con quattro veicoli regolarmente parcheggiati, danneggiati da un motociclo che ha perso il controllo. Il conducente del mezzo a due ruote è poi fuggito facendo perdere le tracce. Saranno utili le numerose telecamere della zona per individuare chi era alla guida. Il secondo sinistro invece è avvenuto nel pomeriggio in Via Torbido, dove una 29enne è stata investita da una Lancia Musa che probabilmente non ha dato la precedenza alla ragazza.

«Rinnovo il ringraziamento della giunta e mio personale alle donne e agli uomini della polizia locale per l’intenso e proficuo lavoro di questi giorni non facili con eventi concomitanti che si sono inseriti in un periodo già impegnativo per lo sforzo richiesto dalla viabilità cittadina - ha commentato l'assessora Stefania Zivelonghi - Richiamo a riguardo l’attenzione della città sull’importanza del lavoro dei nostri agenti ed esprimo l’auspicio che con la collaborazione di tutti sia presto possibile normalizzare i flussi viabilistici e conseguentemente alleggerire il carico di lavoro loro richiesto».