Due feriti, di cui uno grave, nello scontro tra un'auto e una moto a Costermano

Sono rimasti feriti in due, questa notte, in un incidente stradale a Costermano. Intorno alle 3.40 di oggi, 12 giugno, un'auto e una moto si sono scontrati in Via Repubblica, all'altezza del supermercato De Beni. La polizia sta indagando sulla dinamica del sinistro, mentre i feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 giunto con un'ambulanza e un'auto medica. Dei due feriti, il più grave è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento di Verona. L'altro è stato portato in codice giallo all'ospedale di Peschiera.