Scooterista in codice rosso all'ospedale dopo lo scontro con un camion

Intorno alle 7.30 di questa mattina, 20 agosto, un camion e uno scooter si sono scontrati all'incrocio tra Via Pasteur e Via dell'Esperanto, a Verona. Gravi le ferite riportate dallo scooterista, soccorso da un'automedica e dall'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale che ha temporaneamente chiuso il tratto di Via dell'Esperanto in direzione della Tangenziale Sud.