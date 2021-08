Attraversa la strada in Via del Minatore, pedone investito da un'auto

Dopo aver ricevuto sul posto le prime cure da parte del personale sanitario, per il giovane è stato comunque necessario il ricovero in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento

Pare stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali il ragazzo che verso le 22 ieri notte, 19 agosto, è stato investito da un'auto in Via del Minatore, a Verona. Dopo aver ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario, giunto con un'ambulanza infermierizzata e un'automedica, per il giovane è stato comunque necessario il ricovero in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Mentre la ricostruzione dell'incidente è affidata agli agenti della polizia locale.