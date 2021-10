Tir che trasporta frutta e verdura si ribalta a Mozzecane, illeso l'autista

Per accertamenti, l'uomo è stato comunque portato in ospedale con l'elicottero di Verona Emergenza. L'incidente è avvenuto in Via Mediana, sulla Strada Provinciale 3

Intorno alle 8.45 di questa mattina, 8 ottobre, un tir si è ribaltato in Via Mediana, sulla Strada Provinciale 3 di Mozzecane. L'autista è rimasto illeso ma per accertamenti è stato comunque portato in ospedale con l'elicottero di Verona Emergenza.

Non si conoscono ancora le cause dell'incidente. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che si è poi rovesciato su un fianco. E si è capovolta anche la cella frigorifera, adibita al trasporto di frutta e verdura.

Dopo il ribaltamento il mezzo ha iniziato a perdere carburante dal serbatoio e da alcuni raccordi. Per questo da Verona e Villafranca sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la perdita ed hanno permesso agli operatori di trasbordare il carico su un altro mezzo prima di raddrizzare il veicolo.

Nessun altro mezzo è stato coinvolto, ma il traffico ha risentito della chiusura di entrambe le corsie della strada.