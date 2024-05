Un morto e due feriti nello scontro tra un'auto e una moto

È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale di questo pomeriggio, 25 maggio.

In Via Martiri della Libertà, a Casaleone, un'auto e una moto si sono scontrati intorno alle 17. I soccorritori del 118 hanno attivato due ambulanze e l'elicottero, ma purtroppo il motociclista è deceduto sul posto. Due, invece, i feriti che sono stati medicati e accompagnati all'ospedale di Legnago, dove sono stati ricoverati in codice giallo.