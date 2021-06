Ferito in un'incidente a Peschiera, portato al pronto soccorso in elicottero

Lo scontro, in Via Gonzaga, ha interessato un'auto e una moto ed è avvenuto qualche minuto dopo un altro sinistro simile avvenuto a Costermano

Oggi, 27 giugno, due incidenti stradali si sono verificati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro in provincia di Verona. Il primo è quello di Costermano, dove un ferito è stato trasportato nell'ospedale di Borgo Trento in codice rosso dopo essere rimasto coinvolto nello scontro tra un'auto e una moto.



L'altro incidente è avvenuto sempre poco dopo 16, ma a, in Via Gonzaga. Anche la dinamica di questo sinistro ha interessatoed anche in questo casoper aver riportato diversi traumi.Insieme ai vigili del fuoco, i soccorritori del 118 sono giunti sul posto con un'ambulanza, ma l'elicottero di Verona Emergenza era già impegnato nell'incidente di Costermano. Per questo è stato richiesto l'intervento di un'elicottero trentino per portare assistenza.