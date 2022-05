Si ribaltano su un fianco dopo lo scontro con un'altra auto, in tre restano feriti

Per cause ancora da accertare, verso le 6.20 di questa mattina, 29 maggio, due auto si sono scontrate in Via Garofoli, a San Giovanni Lupatoto. Illeso il conducente di una delle due vetture, mentre l'altro veicolo si è ribaltato su un fianco ed i suoi tre occupanti sono rimasti feriti.

Bloccati all'interno del loro mezzo, i tre feriti sono stati liberati dai vigili del fuoco. Per i pompieri, le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse perché l'auto ribaltata era in bilico tra la strada ed un canale irriguo adiacente. È stata dunque necessario, prima di procedere all'estrazione delle persone, vincolare e assicurare il mezzo.

Una volta estratti, i tre feriti sono stati presi in cura dai sanitari della Croce Verde e ricoverati all'ospedale di Borgo Trento.

L'intervento si è concluso intorno alle 7.25 e durante tutte le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico.