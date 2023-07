Si scontra con una macchina sulla Gardesana, grave giovane motociclista

Stessa dinamica, due incidenti diversi nel giro di un'ora in provincia di Verona.

Intorno alle 17.30 di questo pomeriggio, 23 luglio, una moto si è scontrata con un'auto a Costermano e in tre sono rimasti feriti. E più o meno verso le 18.30 un altro scontro tra un'auto e una moto si è verificato in Via Gardesana, a Garda. In questo secondo incidente, solo il motociclista è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso con un'ambulanza e con l'elicottero del 118. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.