Camion e pick-up si scontrano, quattro feriti di cui tre in codice rosso

Quattro feriti, di cui tre in gravi condizioni, nello scontro tra un mezzo pesante ed un pick-up.

L'impatto tra i due veicoli è avvenuto attorno alle 11 di questa mattina, 22 settembre, in Via Fittanza, una strada chiusa che s'incrocia con il tratto della Strada Provinciale 41 tra Bevilacqua e la frazione di Marega. Per soccorrere i feriti, il Suem 118 di Verona ha inviato sul posto due ambulanze e l'elicottero. Ed anche i vigili del fuoco hanno collaborato alle operazioni dei sanitari.

I quattro feriti sono stati distribuiti tra gli ospedali di Borgo Trento, Legnago e San Bonifacio. Tre sono in codice rosso e uno in codice giallo.