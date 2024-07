Auto fuori strada di notte sulle Torricelle, feriti quattro giovani

Due giovani gravemente feriti e altri due con lesioni più lievi nell'incidente stradale di questa notte, 6 luglio, avvenuto sulle Torricelle a Verona.

La dinamica non è ancora del tutto chiarita e sono in corso gli accertamenti della polizia locale. L'ipotesi più attendibile al momento è che intorno alle 3.30 un'auto sia uscita di strada in una curva di Via Castello San Felice. A bordo del veicolo viaggiavano i quattro giovani rimasti feriti, due dei quali in modo grave. Tutti e quattro sono stati trasportati all'ospedale di Borgo Trento dalle ambulanze del 118 inviate sul posto.

La vettura è stata poi messa in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre gli agenti della polizia locale svolgevano i rilievi e gestivano il traffico. La strada, infatti, è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.