Senza patente il 18enne alla guida dell'auto uscita di strada sulle Torricelle

La polizia locale di Verona è intervenuta questa notte, 6 luglio poco dopo le 3 in Via Castello San Felice per un grave incidente stradale. Un'Audi Q7 con a bordo cinque 18enni è uscita di strada in modo autonomo durante il viaggio di ritorno da un noto locale delle Torricelle. Tutti e cinque gli occupanti del veicolo sono stati portati in ospedale per medicare fratture e lesioni. Nessuno, comunque, è in pericolo di vita.

Dopo approfonditi accertamenti da parte degli agenti del nucleo infortunistica e del reparto motorizzato è emerso che il conducente era senza patente alla guida dell'auto del padre. E la conseguenza è stata una sanzione amministrativa di 5.116 euro al 18enne e per l'incauto affidamento del veicolo da parte del padre. Inoltre, il mezzo ha riportato danni molto gravi ed è stato sottoposto ad un fermo di tre mesi.

Gli agenti hanno anche richiesto accertamenti medico-legali al pronto soccorso di Borgo Trento per verificare le condizioni psicofisiche del conducente, il quale pare trasportasse anche altre due persone che si sono subito dileguate dopo il sinistro.

La polizia locale da settimane ha in corso una campagna di controlli sulla zona collinare che ha già portato alla denuncia per guida in stato di ebrezza di 21 conducenti nel solo mese di giugno. E tre conducenti sono stati multati per la violazione delle norma sulla velocità.

Proprio recentemente si è svolto anche un incontro con i gestori dei locali, a cui non tutti hanno presenziato, voluto dal Comune per migliorare la situazione dopo le lamentele dell'estate scorsa dei residenti. Lamentele che quest'anno, anche per effetto dei controlli della polizia locale, si sono notevolmente ridotte sia per il disturbo della musica in collina sia per le code di auto rumorose in Valdonega.