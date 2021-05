Perde conoscenza in un'incidente, 46enne residente a Zimella in ospedale

Un 46enne senegalese residente a Zimella, stabilizzato ma privo di conoscenza, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Vicenza. L'uomo è il ferito più grave di un'incidente stradale avvenuto oggi, 8 maggio, intorno alle 12.15, nel Vicentino. A Lonigo, lungo la Strada Provinciale 17, in Via Carrara, un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente, coinvolgendo poi una terza autovettura.

Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118, anche i vigili del fuoco ed i carabinieri di Lonigo. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed hanno estratto il 46enne dalla Fiat Panda che si era scontrata col furgone in cui viaggiava una coppia. Il terzo veicolo coinvolto è un'Alfa Romeo Mito, guidata da una ragazza. In totale sono quattro i feriti, tutti trasferiti all'ospedale di Vicenza: il senegalese di Zimella in elicottero, mentre gli altri tre in ambulanza.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.