Scontro tra due auto e uno scooter, quattro feriti a Ospedaletto di Pescantina

Oggi, 8 maggio, verso le 12.20, Ospedaletto di Pescantina è stata teatro di un incidente stradale tra due auto e uno scooter. In quattro sono rimasti feriti nella scontro avvenuto in Via Brennero. Il più grave è lo scooterista, trasportato all'ospedale di Borgo Trento a Verona, mentre due dei tre feriti in auto sono stati portati all'ospedale di Negrar.

I feriti sono stati soccorsi dagli operatori del 118, mentre i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Peschiera del Garda hanno ricostruito la dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni fornite dai militari, una delle auto coinvolte è una Skoda che procedeva in direzione Verona. Il veicolo, nell'eseguire un sorpasso, ha invaso la corsia opposta ed ha sbattuto contro una Fiat. Quest'ultima, girando su se stessa, è finita contro lo scooter.