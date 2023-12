Incastrato nel furgone dopo lo scontro con un'auto, ferito 67enne

Poco dopo le 18 di ieri pomeriggio, 9 dicembre, un'auto ed un furgone si sono scontrati all'incrocio tra Via Belle e la Strada Provinciale 21, a Isola della Scala. A causa dell'urto, il furgone è finito nel fossato adiacente la strada ed il conducente ferito è rimasto incastrato nell'abitacolo.

L'uomo alla guida del furgone è stato liberato dai vigili del fuoco, intervenuti in dodici da Verona e dal distaccamento volontario di Villafranca con tre mezzi, tra cui un'autogrù. I soccorritori hanno utilizzato le cesoie idrauliche per tagliare il volante e creare lo spazio necessario per salvare il guidatore.

Il ferito è stato affidato ai sanitari del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, di 67 anni, è stato infine trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.

Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore. E i rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale.