Ragazza in gravissime condizioni dopo essere uscita di strada a Minerbe

Una ragazza è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Legnago poco dopo l'una di questa notte, 3 novembre. Le condizioni della giovane sono state definite gravissime dai soccorritori. La ragazza era alla guida di un'auto quando da sola è uscita di strada in Via Cesare Battisti, a Minerbe. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'automedica del 118, anche i vigili del fuoco ed i carabinieri per dare aiuto nelle operazioni di soccorso e per far luce sulle cause dell'incidente.

