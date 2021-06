Un'auto fuori strada e due pedoni investiti nel giro di qualche ora a Verona

Tre incidenti stradali, tra ieri notte e questa mattina, si sono verificati a Verona.

L'incidente più grave è capitato stamattina, 23 giugno, alle 9.30, in Via dell'Autiere. Una donna di 55 anni di Nogarole Rocca, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, è stata investita da una Ford Fiesta proveniente da Ponte San Francesco. Alla guida dell'auto un cittadino pakistano di 50 anni. L'impatto è stato piuttosto rilevante ed il pedone è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento per gli accertamenti e le cure del caso. Il nucleo infortunistica stradale della polizia locale è intervenuto per i rilievi, al termine dei quali gli agenti hanno contestato la violazione all'automobilista ritirandogli immediatamente la patente. Dalla ricostruzione è emerso che il conducente non si è fermato, nonostante il pedone stesse attraversando e si trovasse ormai a pochi passi dal marciapiede.

Sempre in Via dell'Autiere, si è verificato questa notte un altro incidente stradale. Un ventunenne alla guida di una Mini è uscito di strada. L'auto si è anche capovolta, andando a danneggiare parte della segnaletica stradale. Il conducente di 21 anni è risultato positivo all'alcoltest ed è stato quindi sanzionato per guida in stato di ebrezza, per non essere stato in grado di mantenere il controllo del veicolo e per aver danneggiato la segnaletica.

Ieri sera, infine, un pedone è stato investito intorno alle 19.30 in Via Campo Marzo. Un 29enne alla volante di una Renault ha investito una donna di 63 anni che stava attraversando la strada. Sottoposto ad alcoltest, il giovane è risultato positivo. La patente gli è stata immediatamente ritirata. Mentre la donna è stata trasportata al pronto soccorso per le cure necessarie.