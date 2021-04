Quattro feriti nello scontro frontale tra un'auto e un furgone a Borgo Roma

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra Via Aquileia e Via Polveriera Vecchia ed ha provocato il ribaltamento della vettura in cui viaggiavano in tre. Il quarto ferito è il conducente del furgone

Un Fiat Cinquecento si è scontrata con un furgone nel pomeriggio di oggi, 20 aprile, a Verona. L'incidente frontale si è verificato poco prima delle 18 all'incrocio tra Via Aquileia e Via Polveriera Vecchia, nel quartiere di Borgo Roma. L'impatto ha provocato il ribaltamento dell'auto, su cui viaggiavano in tre. Nel furgone, invece, c'era solo il conducente. Tutti e quattro sono rimasti feriti, ma non rischiano la vita, e sono stati trasportati all'ospedale di Borgo Trento dal personale sanitario, giunto a bordo di tre ambulanze e di un'automedica. Sul luogo del sinistro, per ricostruirne la dinamica, hanno operato gli agenti della polizia locale di Verona.