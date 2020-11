Scontro tra auto a Veronella, una finisce nel fossato. Due donne ferite

Due auto si sono scontrate ieri, 26 novembre, in Via Strà a Veronella. Erano da poco passate le 18.30, quando è avvenuto l'incidente all'altezza del civico 1. In seguito all'urto, una delle due vetture è uscita di strada, finendo nel fossato adiacente alla carreggiata.

Le conducenti dei due veicoli sono due donne poco più che sessantenni, rimaste ferite e chiuse negli abitacoli, anche se fortunatamente non incastrate. Per liberarle è intervenuta una squadra di pompieri dal distaccamento di Caldiero, che le ha poi affidate alle cure dei sanitari intervenuti con diverse ambulanze. E per i rilievi dell'incidente, sono intervenuti anche i carabinieri.



(Foto Vigili del Fuoco)