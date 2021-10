Sei incidenti a Verona, due con guidatori ubriachi: ciclista e motociclista in ospedale

Grande lavoro per la Polizia locale, per una serie di sinistri che si sono verificati in città venerdì: un automobilisti verrà indagato per guida in stato di ebbrezza, l'altro per lesioni personali stradali aggravate dallo stato di alterazione

Venerdì 1° ottobre le strade di Verona sono state protagoniste di ben sei incidenti. In particolare, tre di questi tra cui uno grave, hanno avuto come denominatore comune l’eccesso di alcol da parte di chi era alla guida.

Il primo incidente è avvenuto in via Fincato, con l’intervento del Suem 118 intorno alle 20. Nello scontro tra una Fiat Panda e un motociclo Honda, il conducente dell'auto è stato trovato positivo all'etilometro con un tasso di tre volte oltre al limite e verrà indagato per la guida in stato di ebbrezza. Il motociclista, rimasto ferito, è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento e al momento ancora non si conosce la prognosi.

Intorno alle 22 grave investimento di una ciclista in viale Colombo, di fronte al Comando della Guardia di Finanza, da parte di una Fiat Panda, il cui conducente, un veronese 34enne, aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite: verrà indagato per lesioni personali stradali aggravate dallo stato di alterazione. La donna, una cittadina romena trentenne, è stata ricoverata in codice rosso al Polo Confortini.

Poco dopo le 22 si è verificato il terzo incidente in via Lugagnano, un tamponamento con 3 veicoli coinvolti. Uno dei conducenti, positivo all'etilometro, è stato sanzionato con verbale amministrativo avendo un tasso alcolemico di poco superiore a 0,5 gr/l.

Fortunatamente meno gravi gli altri tre incidenti, che però hanno impegnato gli agenti della Polizia locale per intervenire tempestivamente.