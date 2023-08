Valverde, dopo l'incidente il cartello sarà reso più visibile: «Mai rilevato un sinistro in zona con un accesso contromano»

Il cartello di divieto di transito presente in via Valverde all'altezza dell'ACI sarà sistemato a breve e messo in posizione più visibile. Lo comunica la Direzione Mobilità e Traffico del Comune di Verona dopo l'incidente avvenuto avvenuto venerdì, che tuttavia precisa che lo stesso segnale stradale è presente anche sul lato opposto della strada, a favore di chi arriva dal centro. Nessun problema di visibilità invece per chi arriva dagli Scalzi.

Venerdì un'auto ha svoltato in contromano in Valverde, andando a scontrarsi con una moto in arrivo: in seguito a questo alcuni residenti, sulla stampa locale, avrebbero definito tale punto come pericoloso, in quanto il cartello sarebbe poco visibile.

Il comandante della polizia locale Luigi Altamura ha però sottolineato che «non abbiamo mai rilevato un sinistro in quella zona con un accesso contromano». Aggiugngendo che «nessun miglioramento alla segnaletica, di per sé già fatta a norma del codice della strada, può bastare se i comportamenti sono scorretti».