Fuoriuscita di strada autonoma nella notte: una persona portata d'urgenza in ospedale

Una persona è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale nella notte, dopo un uscita di strada autonoma avvenuta a Castelnuovo del Garda.

Secondo quanto appreso, l'incidente si è verificato intorno alle 1.30 in via Verona, dove l'auto sarebbe fuoriuscita con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto si è diretto il personale del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha condotto il ferito in ospedale in codice rosso.