Esce di strada a Verona e resta bloccato in auto: salvato dall'intervento dei pompieri

Nella prima serata di ieri, sabato 6 aprile, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti per un incidente stradale avvenuto a Verona in via Caroto. In base a quanto si apprende, erano circa le ore 19 quando, per cause al momento sconosciute, il conducente di una vettura avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, finendo poi in un fossato e restando incastrato all'interno dell'abitacolo.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con un'autopompa e cinque operatori, spiegano di aver lavorato per circa un'ora, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, al fine di estrarre il conducente dall'auto. Quest'ultimo è stato poi affidato alle cure dei sanitari intervenuti in zona. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 20.30 di ieri sera, con la messa in sicurezza del veicolo.