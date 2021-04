Ubriaco alla guida va a sbattere: in prognosi riservata uno dei passeggeri

L'incidente è avvenuto nella serata di sabato in via San Marco, a Verona: alla guida della BMW c'era un 30enne che abita poco lontano, risultato positivo all'alcoltest con valori quasi il triplo del limite consentito

Un grave incidente stradale è stato segnalato sabato sera in via San Marco, a Verona, dove una Bmw 320 è uscita di strada urtando un muretto e restando danneggiata nella parte anteriore. Alla guida un 30enne residente poco lontano, risultato positivo all'alcoltest con valori quasi il triplo del limite consentito. In auto con lui viaggiavano due amici di 31 e 30 anni, il primo giudicato guaribile in 10 giorni, mentre il secondo è rimasto seriamente ferito ed è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento. Illeso invece il conducente.

Dai primi accertamenti della Polizia locale di Verona intervenuta per i rilievi, è emerso che l'incidente è stato causato dall'uscita autonoma dell'auto, avvenuta all'altezza del civico 123 di via San Marco intorno alle 19: il forte impatto della Bmw contro il muretto ha causato l'esplosione degli airbags.

Al conducente, dopo l'esito del test alcolemico, è stata immediatamente ritirata la patente, l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo ed è stata avvisata l'autorità giudiziaria.

Per il ragazzo, già sanzionato per non essere stato in grado di mantenere il controllo del mezzo, si profila la responsabilità penale per le lesioni gravi provocate all'amico, aggravate dallo stato di ebbrezza.

E lunedì mattina un altro incidente stradale è avvenuto in via Scopoli, dove una donna di 76 anni alla guida di una Toyota Auris ha abbattuto il semaforo installato in viale del Lavoro. Reparto Motorizzato sul posto per i rilievi del sinistro ed accertamenti in corso per ricostruire la dinamica e valutare i provvedimenti del caso.