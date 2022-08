Coppia di turisti veronesi in scooter investita da un'auto: guidatore positivo ad alcol e cocaina

Non è stato un soggiorno sereno quello di una coppia di trentenni veronesi in vacanza in provincia di Salerno. I due infatti, nella tarda serata di lunedì, sono stati loro malgrado gli sfortunati protagonisti di un incidente avvenuto lungo la Strada Statale 163 Amalfitana a Praiano, insieme ad un automobilista risultato poi positivo ad alcol e droga.

Come riferiscono i colleghi di SalernoToday, i due turisti si trovavano in sella ad uno scooter e viaggiavano in direzione della città campana, quando sono entrati in collisione con la Fiat 500 condotta dall'individuo, originario della zona. Soccorsi dal personale del 118, i feriti sono stati condotti al Pronto soccorso di Castiglione di Ravello e poi trasferiti all'ospedale Ruggi d’Aragona.

Sul posto si sono diretti anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi del caso: secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata la Fiat 500 ad invadere la corsia di marcia opposta. Sottoposto ai test di rito, il guidatore dell'auto è risultato positivo alla cocaina e con un tasso alcolemico superiore al consentito, è scattata così la denuncia nei suoi confronti per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, insieme al ritiro della patente.