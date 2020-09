Tre veicoli coinvolti in un incidente: un'auto finisce la sua corsa nel canale

Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nella mattinata di mercoledì a Schiavon, in provincia di Vicenza: tra questi, anche il mezzo condotto da un veronese.

Stando alla ricostruzione fornita dalla Polizia Locale Nordest Vicentino, erano circa le ore 9 e D.G., 63enne di Cologna Veneta, si trovava alla guida della suo suv Peugeot 3008 mentre percorreva la Sp Bassanese, quando ha eseguito una manovra per immettersi sulla Sp Santa Teresa con direzione Nove, entrando in collisione con la Mercedes condotta da G.S., uomo 51enne di Loreggia (Treviso), che percorreva la strada in direzione di Pozzoleone, con un dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

Nell'impatto, la seconda auto è andata poi a scontrarsi con l'autocarro Man condotto da D.M., uomo 49enne di Galliera Veneta (Padova), che stava viaggiando nell'opposto senso di marcia. A quel punto la Mercedes è andata a sbattere contro il guard rail, fermandosi con la parte anteriore sinistra nella roggia adicente alla carreggiata.

Soccorso dal personale del 118 giunto in ambilanza, il 51enne è stato trasportato al Pronto Soccorso di Bassano del Grappa. Sul posto anche i vigili del fuoco, il servizio manutenzione della Vi.abilità spa e la società Sicurezza & Ambiente per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, mentre le due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino - Distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto, si sono occupate dei rilievi del caso e di regolare il traffico, tornato alla normalità intorno alle ore 12.