Investita da un'auto mentre fa jogging: 14enne in ospedale in pericolo di vita

Incidente stradale nella mattinata di giovedì a Soave.

Secondo le prime informazioni giunte, un investimento è avvenuto in via Monti, intorno alle 7.30, all'altezza del civico 22. In soccorso dei feriti è arrivato il personale del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero: dopo aver ricevuto le prime cure, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Da chiarire la dinamica dell'episodio.

AGGIORNAMENTO DELLE 11.30 - Una sola persona (e non tre come inizialmente riferito) è rimasta gravamente ferita nell'incidente avvenuto intorno 7.45 lungo la provinciale che conduce in località Castelcerino. Si tratta una ragazza di 14 anni che è stata soccorsa ed elitrasportata in pericolo di vita al Polo Confortini dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti del caso i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Bonifacio: da una prima ricostruzione dei fatti, pare che la giovane stesse facendo jogging, quando avrebbe attraversato la strada senza rendersi conto del sopraggiungere dell'auto condotta da un cittadino domiciliato a Soave.