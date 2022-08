Trattore si ribalta e perde il carico: rimane ferito un agricoltore

Un ragazzo di 29 anni è stato trasportato al Pronto Soccorso in seguito ad un incidente con il trattore avvenuto in Strada della Giara a Verona.

Secondo quanto riferisce TgVerona, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato mentre trasportava del mosto lungo la strada che tocca Poiano, Campagnola e San Felice Extra, intorno alle 14 di mercoledì. Come detto l'agricoltore è stato condotto in ospedale, mentre il personale della polizia locale si è occupato dei rilievi del caso.

Nell'incidente avrebbe subito alcuni danni un capannone, mentre una campana del vetro è stata a sua volta ribaltata: sul posto dunque è intervenuta anche Amia per la pulizia del strada.