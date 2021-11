Incidenti e traffico nella mattinata in autostrada: segnalate code e rallentamenti

Al momento non risultano esserci feriti gravi, ma sono diversi i disagi per chi nella mattinata di giovedì si è messo in viaggio lungo l'A4.

Due gli incidenti segnalati dal sito della Brescia-Padova nelle prime ore del giorno, entrambi in direzione Milano: il primo ha avuto luogo tra Verona Est e San Bonifacio, il secondo tra Peschiera del Garda e Sirmione. Nel primo caso a complicare la situazione relativa alla viabilità ci hanno pensato anche i cantieri.

Nelle rispettive zona sono state dunque segnalate code e rallentamenti, registrate anche all'uscita di Sommacampagna (direzione Venezia), a causa del traffico intenso.

La situazione è andata via via normalizzandosi intorno alle ore 9.