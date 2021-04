Maxi incidente in Tangenziale Sud: traffico bloccato e lunghe code

Poco prima delle ore 8, alcune auto e mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in uno scontro avvenuto in prossimità dello svincolo per la SS 434, in direzione di Vicenza

Chiusto un tratto della Tangenziale Sud nella mattinata di giovedì, a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima delle ore 8.

Stando a quanto appurato, 5 auto e 2 mezzi pesanti sarebbero rimasti coinvolti nell'episodio segnalato in prossimità dello svincolo per la SS 434, in direzione di Vicenza. Sul posto si sono diretti 2 mezzi dei vigili del fuoco, il personale del 118 e la Polizia stradale: 6 le persone rimaste ferite nell'episodio, ma fortunatamente nessuna sembra aver riportato gravi conseguenze.

Come detto, la tangenziale è stata chiusa per permettere le operazioni dei soccorritori, con le code che si avvicinerebbero ai 5 chilometri.

AGGIORNAMENTO DELLE 10.15 - La Tangenziale è stata riaperta poco dopo le ore 10, con le code che hanno toccato i 7 chilometri.