Incidente sulle Torricelle, auto in bilico sul burrone: salvata la ragazza alla guida

Momenti di paura che fortunatamente si sono risolti senza conseguenze, per una ragazza protagonista di un incidente stradale nella zona delle Torricelle nella mattinata di giovedì.

Poco delle ore 9 la giovane si trovava al volante di un'Audi lungo una strada sulla destra poco dopo il locale Piper, quando ne avrebbe verosimilmente perso il controllo per cause ancora chiarire. Uscita di strada, l'auto sarebbe rimasta in bilico sul burrone che la costeggia e l'automobilista, impaurita, avrebbe così lanciato l'allarme.

Alla richiesta di aiuto hanno risposto le volanti della polizia di stato, giunte per prime sul posto, e i vigili del fuoco di Verona: gli agenti si sono preoccupati di stabilizzare il veicolo, messo definitivamente in sicurezza dai pompieri, arrivati con due mezzi.

Tratta in salvo, la giovanne non avrebbe riportato ferite, solo un grande spavento.