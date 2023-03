Ad un'incrocio sbatte contro un'auto, taxi si ribalta. Ferito 33enne

Gli specialisti del nucleo infortunistica della polizia locale di Verona oggi, 11 marzo, non sono dovuti intervenire solo per la 68enne investita nei pressi del cimitero di Santa Lucia. Intorno alle 13, c'è stato un secondo incidente stradale nel capoluogo. All'incrocio tra Via Saffi e Via Filopanti una Opel Corsa guidata da una 50enne si è scontrata con e un taxi Dacia Lodgy. In seguito all'impatto, il taxi si è ribaltato, ma per fortuna il 33enne al volante non è apparso in gravi condizioni dopo le prime cure operate sul posto dai sanitari.

Come per l'investimento della 68enne, anche per il ribaltamento sono in corso gli accertamenti per stabilire dinamica e responsabilità del sinistro.