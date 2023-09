Si ribalta un camion e il carico finisce in strada: tangenziale sud di Verona bloccata

Traffico bloccato sulla tangenziale sud di Verona, a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima delle ore 14 in direzione Est.

Un camion che trasportava fanghi si è infatti ribaltato poco prima dell'uscita di Ca' del Bue, impedendo alla viabilità di scorrere regolarmente. L'autista non avrebbe riportato gravi conseguenze ed è stato soccorso dal personale del 118.

Sul posto i vigili del fuoco hanno inviato 4 mezzi, tra cui un'autogru e una pala, per spostare il mezzo pesante e liberare la carreggiata dal materiale. Sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale, mentre la tangenziale è stata chiusa in direzione Est, con code e rallentamenti che inevitabilmente sono venuti a crearsi nella zona.