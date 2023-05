Tamponamento fra 4 tir sulla A22: una persona in ospedale e code

Quattro mezzi pesanti sono stati coinvolti in un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo la A22, questa volta in direzione nord, mentre in precedenza alcuni disagi erano stati registrati in direzione sud per lo scoppio di uno pneumatico di un pullman.

Il tamponamento si è verificato intorno alle 15.30 in prossimità dell'uscita di Verona nord, con una dinamica al vaglio degli agenti della polizia stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi, uno da Verona e l'altro da Caldiero, i quali si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli incidentati. In soccorso delle persone coinvolte è arrivato il personale del 118 con automedica, due ambulanze e l'elicottero, che hanno fornito le prime cure: una persona è stata elitrasportata all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.

L'episodio ha avuto ripercussioni sulla viabilità dell'arteria stradale, con le code che hanno toccato i 6 chilometri.