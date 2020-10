Drammatico tamponamento tra camion e auto in A4: morta una persona

Un drammatico incidente stradale si è consumato nel primo pomeriggio di lunedì lungo la A4.

Stando alle prime informazioni raccolte, intorno alle ore 15 un camion avrebbe tamponato un'auto tra i caselli di San Bonifacio e Verona Est, in direzione di Milano, all'altezza del Comune di Lavagno. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero per soccorrere i feriti, ma per una persone non c'è stato niente da fare ed è deceduta sul posto.

La dinamica dell'episodio è al vaglio della Polizia Stradale, mentre sono stati segnalate code per 5 chilometri.

