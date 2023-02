Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a Zevio.



Erano circa le 9.15 quando è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco: in via Ronchesana, all'altezza dell'intersezione con via Schioppona, nella zona di Santa Maria, un'auto condotta da una 78enne di Zevio sarebbe stata tamponata da un furgone al volante del quale era presente un 40enne di Verona, finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto è intervenuto un mezzo dei pompieri di Verona e il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla guidatrice e l'ha poi trasportata all'ospedale di Borgo Trento: fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, per svolgere gli accertamenti del caso.