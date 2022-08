Tamponamento fra camion in A4, un ferito grave. Lunghe code verso Venezia

Grave incidente in A4 nella mattinata di venerdì.

Stando alle prime informazioni apprese, intorno alle 10.30 due mezzi pesanti si sarebbero tamponati tra i caselli autostradali di Verona Est e Soave/San Bonifacio, in direzione di Venezia, nel territorio di San Martino Buon Albergo.



Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con due mezzi, i quali hanno messo in sicurezza i veicoli e liberato dalle lamiere il conducente di uno dei due camion, che è stato soccorso dal personale del 118 giunto con automedica, ambulanza ed elicottero: dopo aver ricevuto le prime cure, l'uomo è stato trasportato in codice rosso a Borgo Trento.Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e gestire la viabilità: in seguito all'incidente le code hanno raggiunto i 9 chilometri.