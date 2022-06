Tamponamento tra tre camion in A22: conducente muore in ospedale

È deceduto poche ore dopo l'arrivo in ospedale, uno dei conducenti coinvolti nel grave incidente avvenuto sull'autostrada del Brennero, tra Ala-Avio ed Affi, all'alba di martedì 28 giugno.

Come riportano i colleghi di TrentoToday, il tamponamento ha visto tre mezzi coinvolti intorno alle ore 6 in corsia Nord. Sul luogo dell'incidente, nel territorio si Ala, si sono diretti gli uomini del 118, con ambulanza ed elicottero, e vigili del fuoco di Avio, coadiuvati dai colleghi di Bardolino e Verona: i pompieri hanno dovuto utilizzare le pinze idrauliche per estrarre il conducente, che è stato poi affidato al personale sanitario.

Il ferito è stato condotto d'urgenza all'ospedale Santa Chiara, dove è stato ricoverato, ma i traumi riportati nell'incidente si sono rivelati troppo gravi e per lui non c'è stato niente da fare.