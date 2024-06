Code e rallentamenti in mattinata lungo l'A4 per un tamponamento

È stato un inizio di giornata difficile quello di martedì per chi si è messo in viaggio in A4 tra San Bonifacio e Verona Est, in direzione Milano.

Lungo il tratto sono presenti cantieri fissi con restringimento delle corsie e intorno alle 8.30 si è verificato un tamponamento che avrebbe visti coinvolti 4 mezzi, mentre tre persone sono state portate in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbe preoccupanti.

L'incidente ha provocato code e rallentamenti in zona, con i veicoli che si sono poi riversati sulla viabilità esterna all'autostrada, creando qualche disagio anche sulla tangenziale sud.