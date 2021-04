Tamponamento all'entrata del casello di Verona Sud: ferito liberato dai pompieri

L'incidente si è verificato in via Enrico Fermi nella mattinata di lunedì. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre una persona rimasta bloccata nell'abitacolo e affidarla poi alle cure del 118

I vigili del fuoco di Verona sono stati chiamati all'intervento nella mattinata di lunedì per un incidente stadale avvenuto in città, che ha visto una persona restare bloccata all'interno di un veicolo.

Poco dopo le ore 9, due auto sono state protagoniste di un tamponamento in via Fermi, all'ingresso del casello autostradale di Verona Sud. Una BMW condotta da una persona con disabilità, sarebbe stata urtata dall'altro mezzo, concludendo la propria corsa contro il guardrail: il conducente è riuscito ad abbandonare autonomamente l'abitacolo, mentre il passeggero è rimasto bloccato al suo interno. I pompieri, attivati sul posto con un mezzo e 5 uomini, passando dal bagagliaio sono riusciti a raggiungere e ad estrarre il ferito, dopo aver rimosso i sedili, che è stato poi affidato al personale sanitario. Ricevute le prime cure, è stato portato all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza entrambi i veicoli.