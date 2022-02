Tamponamento fra auto in Transpolesana: tre feriti portati al Mater Salutis

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze il tamponamento fra auto avvenuto sabato sera in Transpolesana, in direzione Sud, nel territorio di Isola Rizza.

Secondo quanto appurato, un veicolo avrebbe accusato alcuni problemi che hanno costretto il conducente ad accostare sul ciglio della strada, poco dopo le 21.30. Le persone a bordo sarebbero allora uscite dall'abitacolo per mettersi in sicurezza, quando un'altra auto sarebbe sopraggiunta in zona tamponando la prima. Anche il secondo guidatore a quel punto è sceso dalla macchina, ma subito dopo è arrivata una terza che a sua volta avrebbe tamponato quella giunta poco prima di lei.

Nell'episodio una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo, costringendo all'intervento i vigili del fuoco, arrivati con due mezzi. Tre in tutto i feriti che hanno ricevuto le cure del 118, arrivato con ambulanze ed automedica, che li ha trasportati all'ospedale Mater Salutis di Legnago in codice giallo.

Gli accertamenti del caso sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale.