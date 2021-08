Tamponamento sulla Gardesana, coinvolte due auto ed una moto: ferita soccorsa dal 118

Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Garda nel pomeriggio di mercoledì, lungo la SR 249 Gardesana Orientale.

Tre i veicoli convolti nel tamponamento, avvenuto intorno alle 17.15 all'entrata del centro abitato, tra una Volkswagen Golf con quattro ragazzi tedeschi a bordo e una moto Ducati enduro con targa italiana. Coinvolta anche una Volkswagen Touareg targata tedesca.

Nell'episodio è rimasta ferita la passeggera in sella alla motocicletta, che è stata soccorsa dal personale del 118.

La Polizia locale di Garda si è recata sul posto per eseguire i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente, supportata dai carabinieri e dai vigili del fuoco di Bardolino. Secondo una prima ipotesi, il tamponamento sarebbe avvenuto a causa del traffico intenso e ad un improvviso incolonnamento verificatosi all'entrata del centro di Garda.

Per consentire le varie operazioni, la viabilità è stata interrotta per circa mezzora e poi è stato predisto il senso unico alternato. Alle 19.30 le code sono state smaltite e il traffico è tornato regolare.