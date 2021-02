Dopo il tamponamento con un camion, dall'A4 un'auto finisce in Tangenziale Sud: un ferito

Un brutto incidente stradale avvenuto in A4 nella serata di lunedì, ha coinvolto anche la Tangenziale Sud.

Poco prima delle ore 21, all'altezza del Km 281 in direzione Venezia, un Tir avrebbe tamponato una vettura che lo precedeva, per cause al vaglio della Polizia stradale scaligera. L'auto successivamente avrebbe abbattutto le recinzioni, finendo sulla carreggiata della parallela Tangenziale Sud, dove ha concluso la propria corsa.

Lanciato l'allarme sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che, oltre a mettere in sicurezza in mezzi, si sono occupati di estrarre il guidatore della macchina, rimasto bloccato nell'abitacolo. L'uomo poi è stato soccorso dal personale del 118, giunto in tangenziale con un'ambulanza infermierizzata giunta da Sona, che lo ha poi trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Illeso l'autista del mezzo pesante che proveniva da Bergamo, preso in cura dai soccorritori giunti con un'automedica.