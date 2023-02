Tamponamento all'alba in A4: due persone rimaste ferite, una è grave

Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave, in un tamponamento tra mezzi pesanti avvenuto nelle prime ore di martedì lungo l'autostrada A4.

L'incidente si è verificato intorno alle 5.30, in direzione Milano, nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A22 e il casello di Sommacampagna. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con un mezzo da Verona e il personale del 118, con automedica ed ambulanze. I due feriti sono stati dunque soccorsi e portati in ospedale, dopo aver ricevuto le prime cure: il più lieve è stato condotto in codice giallo a Villafranca, il più grave in codice rosso a Borgo Trento.

I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi, mentre gli agenti della polizia stradale hanno provveduto ad effettuare i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica.

A causa del tamponamento sono stati registrati grossi disagi alla viabilità, con code arrivate anche ad una decina di chilometri di lunghezza.