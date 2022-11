Tamponamento in A4, chilometri di code in direzione Milano vicino a San Bonifacio

Pare non abbia avuto gravi conseguenze per i conducenti dei veicoli coinvolti il tamponamento avvenuto questa mattina, 16 novembre, sull'autostrada A4. L'incidente si è verificato sulla carreggiata in direzione Milano, al confine tra le province di Verona e Vicenza, ed ha generato una lunga coda tra i caselli di Soave-San Bonifacio e Montebello. Un incolonnamento che ha raggiunto anche i 5 chilometri di lunghezza.