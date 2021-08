Tamponamento in A4 all'alba, 6 mezzi coinvolti e 6 persone liberate di vigili del fuoco

Mattinata complicata quella di lunedì per chi si è messo in viaggio sull'A4.

Intorno alle 6.30 del mattino, un tamponamento è stato registrato tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, in direzione Milano, con la conseguente chiusura della carreggiata.

Partiti dal distaccamento di Caldiero, con 2 mezzi e 5 uomini, i vigili del fuoco hanno operato per liberare 6 persone rimaste incarcerate in alcuni mezzi interessati in un tamponamento: in totale 3 auto e 3 pulmini, tutti che viaggiavano in direzione Milano, coinvolte nello scontro.

Le operazioni di soccorso delle persone e di messa in sicurezza dei veicoli si sono concluse intorno alle 8 con la riapertura al traffico di 2 corsie su 3, quella di sorpasso e quella centrale, fino ad allora rimasta completamente chiusa: alle ore 9 il sito dell'Autostrada Brescia-Padova segnalava ancora code e rallentamenti per oltre 10 chilometri.