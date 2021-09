Disagi per gli automobilisti in viaggio nel tardo pomeriggio di mercoledì sull'autostrada Brescia-Padova

Forti disagi per chi si è messo in viaggio sul'Autostrada A4 nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il sito della Brescia-Padova infatti segnala un tamponamento tra due veicoli avvenuto tra Sommacampagna e Verona Sud in direzione di Venezia, che avrebbe provocato code di poco inferiori ai 10 chilometri.