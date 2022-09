Tamponamento in A4 e lunghe code segnalate al confine tra Verona e Vicenza

Forti disagi nella mattinata di giovedì, per chi si è messo in viaggio sull'autostrada A4 in direzione di Venezia.

Stando a quanto appreso, intorno alle 7 del mattino all'altezza di Montebello, al confine tra il Veronese ed il Vicentino, due autocarri sarebbero stati protagonisti di un tamponamento, con una dinamica al vaglio della polizia stradale, nel quale sarebbero rimasti feriti i due conducenti.

L'incidente ha provocato code che hanno superato i 10 chilometri di lunghezza.