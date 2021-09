Tamponamento sulla A4, coda di sei chilometri tra Verona Sud e Sommacampagna

L'incidente è stato di lieve entità e non si segnalano feriti gravi ma i tempi di percorrenza sulla corsia in direzione Milano si sono allungati

Inizio di settimana difficile per gli automobilisti che questa mattina, 13 settembre, sono rimasti bloccati nel traffico dell'autostrada A4. L'imbottigliamento non è stato creato dai cantieri, ma da un incidente stradale di lieve entità che ha creato una lunga coda sul tratto veronese della Brescia-Padova.

Un tamponamento si è verificato poco prima delle 9 sulla prima corsia dell'A4 in direzione Milano, tra il casello di Verona Sud e quello di Sommacampagna. Non si segnalano feriti gravi, ma i rallentamenti in prossimità dell'incidente sono rapidamente diventati una coda che ha raggiunto la lunghezza di sei chilometri.